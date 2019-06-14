Маркировка спешит в лекарства

Долгожданная процедура начнется через полгода

В сфере производства лекарств намечаются новшества. Речь идет о законе об обязательной маркировке препаратов цифровыми кодами с криптозащитой.

Он вступит в силу 1 января 2020 года. И не днем позже, предупредили производителей представители федеральных органов исполнительной власти. Так что фармацевтическому рынку следует быть во всеоружии.

Внедрение законопроекта активно обсуждалось накануне, 13 июня, в ходе совещания, которое провели с представителями фармкомпаний Минпромторг и Росздравнадзор. От лица последнего выступал руководитель ведомства Михаил Мурашко.

Министерство промышленности и торговли РФ делегировало первого заместителя главы Сергея Цыба, который, открывая встречу, напомнил, что эксперимент по внедрению маркировки длится больше двух лет. Таким образом, закон не стал ни для кого неожиданностью. Все к нему были готовы. Упростит внедрение документа поблажка правительства, которое разрешило сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44.

Чтобы ускорить решение проблем, производителям необходимо активнее сотрудничать с оператором системы "Честный знак", посоветовал Сергей Цыб. Причем не стоит затягивать, подчеркнул он. А взаимодействовать с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) уже на этапе тестирования программного обеспечения и оборудования.

Глава Росздравнадзора, в свою очередь, отметил, что медицинские организации страны уже подключаются к данной системе. В провинциях создают специальные проектные офисы. Встреча с региональными представителями по нововведению запланирована на сентябрь. При этом, пояснил Мурашко, маркировка – лицензионное требование, поэтому отказ от нее чреват последствиями.



О подключении к "Честному знаку" рассказали сами производители лекарств. Ряд компаний уже сделали это. Другие пообещали, что уложатся во временные рамки. Оставшиеся пожаловались на проблемы и закидали собравшихся вопросами.







По словам исполнительного директора ЦРПТ Дмитрия Алхазова, процесс внедрения маркировки происходит "неравномерно", необходимо "преодолеть инерцию покоя", для чего призвал участников совещания помочь.

Среди производителей лекарств уже есть те, кто не боится наступления 2020 года. Например, компания "ВЕРТЕКС", которая является одним из лидеров по продажам рецептурных лекарств в России. Ее представители не делают тайны, что полностью готовы к старту системы маркировки упаковок лекарств.



Чтобы оказаться в числе первых, фармацевтическая компания полтора с лишним года работала над внедрением. На что было потрачена солидная сумма – порядка 400 млн рублей. На эти деньги, в частности, закупили оборудование, создали необходимые программы с системами регистрации и учета операций по движению серийных номеров.



"Компания сконцентрировала все усилия и ресурсы, чтобы внедрить систему в установленный срок – с 2020 года, поэтому не видит необходимости в его переносе",



– заверил гендиректор АО "ВЕРТЕКС" Георгий Побелянский, добавив, что компания считает оптимальным криптокод из 44 знаков.







Об этом она сообщила в письмах премьер-министру страны Дмитрию Медведеву и координаторам проекта, главе Минпромторга Денису Мантурову и его заму Сергею Цыбу, где попросила не переносить срок вступления в силу закона о мониторинге движения лексредств. Сам же "ВЕРТЕКС" зарегистрирован в данной системе с 2017 года.

В своих обращения производитель призывает адресатов не отступать от задуманного, то есть начать использовать средства идентификации с 1 января 2020 года.