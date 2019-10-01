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В Антарктиде откололся самый крупный за полвека айсберг

Такая глыба несет опасность для морских судов

От шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде оторвался самый большой айсберг за последние 50 лет. Его площадь составляет 1636 квадратных километров – это в пять раз больше, чем остров Мальта. Вес глыбы – 315 млрд тонн.

Такой крупный айсберг может представлять опасность для морских судов, поэтому за ним будет вестись постоянное наблюдение. Ученые отметили, что обрушение нового фрагмента льда не связано с глобальным потеплением. Несмотря на то что летом поверхность Эймери активно тает, общий массив не терпит значительных потерь, сообщает BBC.

Айсберг, получивший название D28, вместе с течением отправится на запад. По мнению специалистов, он будет дрейфовать в океане несколько лет, прежде чем полностью разрушится, передает "Мир 24".

Карина СИРАЗОВА
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