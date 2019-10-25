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Как прожил свою жизнь Дантес

Богатство и почет: как прожил свою жизнь Дантес
Александр Пушкин. Фото: commons.wikimedia.org
Человек, погубивший самого знаменитого русского поэта, скончался на восемьдесят четвертом году жизни

Жорж Шарль Дантес известен всем россиянам тем, что убил на дуэли "солнце русской поэзии" – Александра Сергеевича Пушкина.

Дантес называл себя приемным сыном голландского посла Луиса ван Геккерна и был принят в русскую гвардию по личному распоряжению императора Николая I. Однако, по слухам, на самом деле Дантес не был усыновлен Геккерном, а был его любовником.

Тайна событий, которые привели к гибели Пушкина, до сих пор вызывает острый интерес как у профессиональных пушкинистов, так и читающей публики. Поэт был вне себя от настойчивого ухаживания Дантеса за его женой – Натальей Николаевной. И даже женитьба Жоржа на сестре супруги Пушкина – Екатерине Николаевне Гончаровой – не привела к примирению.

По свидетельствам современников, Дантес продолжал вести себя вызывающе и провоцировал Пушкина. Кончилось все роковой дуэлью. Александр Сергеевич был смертельно ранен и вскоре скончался. Николай I выслал Дантеса из России. Вместе с ним уехала и Екатерина Николаевна. 

Во Франции у Дантеса все сложилось весьма удачно. Убийца Пушкина жил в своем родном городе Сульс в Эльзасе. В 1843 году он стал мэром города, а в 1848 году – депутатом Учредительного собрания. Ловкий Дантес вовремя перешел на службу к Луи Бонапарту, впоследствии известному как император Наполеон III, и стал пожизненным сенатором и кавалером ордена Почетного легиона.

Падение Наполеона III не отразилось на жизни Дантеса. Последние 25 лет своей жизни он прожил в Париже, писал мемуары и не жалел об убийстве Пушкина. По словам Дантеса, если бы не его не выслали из России из-за этой дуэли, его блестящая политическая карьера не сложилась бы, отмечает автор блога на Яндекс. Дзен. Умер Жорж Дантес в 1895 г. в возрасте 83 лет.



Валентина МАЙОРОВА
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