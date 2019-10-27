Блюдо может заменить дорогостоящие препараты для улучшения результатов

Картофельное пюре оказалось полезным для тренировок. К такому выводу пришли американские ученые.

В эксперименте приняли участие 12 человек. Они еженедельно преодолевали 267 км на велосипеде. Испытуемых разделили на 3 группы. Одни во время тренировок пили только воду, другие – углеводный гель, третьи – картофельное пюре. У участников замеряли уровень глюкозы в крови и температуру.

Оказалось, что у тех, кто употреблял специальный гель и пюре был высокий уровень глюкозы.

"В целом, наше исследование является подтверждением концепции, показывающей, что спортсмены могут использовать цельные пищевые источники углеводов в качестве альтернативы коммерческим продуктам", - сказал руководитель исследования профессор Николас Бурд.