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Тошнота и пот укажут на тихий инфаркт

Тошнота и пот укажут на тихий инфаркт
Фото: www.globallookpress.com
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Люди принимают сердечный приступ за дискомфорт

Британский ученый Джордж Плацки заявил, что тихий инфаркт проявляется так слабо и протекает настолько быстро, что люди его просто не замечают. Появившийся дискомфорт человек не воспринимает, как серьезную проблему, хотя именно так происходит в 50% случаев сердечного приступа.

Из-за того, что люди не обращаются за помощью к медикам, возрастает риск повторного инфаркта, который может привести к смерти. Из-за тихого инфаркта сердце начинает работать хуже, а не нем появляются рубцы.

Как пишет "Медикфорум", такой приступ можно определить, если человека тошнит или у него кружится голова. Также на проблему укажут внезапный холодный пот и затрудненное дыхание. Дискомфорт в центре грудной клетки в виде давящей боли, которая не проходит в течение нескольких минут, – также повод обратиться к врачу. Порой бывает, что боль проходит, но вскоре появляется вновь. 

Полина ИВАНОВА
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