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Британский ученый Джордж Плацки заявил, что тихий инфаркт проявляется так слабо и протекает настолько быстро, что люди его просто не замечают. Появившийся дискомфорт человек не воспринимает, как серьезную проблему, хотя именно так происходит в 50% случаев сердечного приступа.
Из-за того, что люди не обращаются за помощью к медикам, возрастает риск повторного инфаркта, который может привести к смерти. Из-за тихого инфаркта сердце начинает работать хуже, а не нем появляются рубцы.
Как пишет "Медикфорум", такой приступ можно определить, если человека тошнит или у него кружится голова. Также на проблему укажут внезапный холодный пот и затрудненное дыхание. Дискомфорт в центре грудной клетки в виде давящей боли, которая не проходит в течение нескольких минут, – также повод обратиться к врачу. Порой бывает, что боль проходит, но вскоре появляется вновь.
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