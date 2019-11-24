Этот напиток вызывает нервное состояние, если превысить норму

Ученые продолжают спорить о вреде и пользе кофе. Исследователи из Южной Австралии пришли к выводу, что если пить больше шести чашек этого горячего напитка в день, то можно заполучить проблемы со здоровьем.

Специалисты следили за состоянием 350 тыс человек в возрасте от 37 до 73 лет. У тех людей, которые употребляли более 6 чашек кофе в день, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний повышался на 22%. Ученые утверждают, что кофеин повышает артериальное давление и вероятность инсульта и инфаркта.

При этом исследователи добавили в статье, опубликованной в издании Focus Online, что умеренное количество кофе положительно сказывается на организме человека.

Ранее "Утро" писало о том, что кофе негативно влияет на потенцию.