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Проблемы в постели укажут на биполярное расстройство

Проблемы в постели укажут на биполярное расстройство
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Названы первые симптомы хронического заболевания

Резкие перепады настроения являются верными признаками биполярного расстройства. Однако на этом симптоматика не заканчивается. Если вовремя обратить на сигналы организма, то можно избежать серьезных последствий. 

Так, например, у человека, страдающего данным психическим расстройством может ни с того ни с сего улучшиться настроение. Неоправданная радость должна насторожить его собеседника. 

Обратной стороной медали служит депрессивность. Именно за нее часто принимают биполярное расстройство, при котором антидепрессанты не помогут. 

Страдающий им человек мгновенно раздражается. Этот признак легко перепутать с переживаниями из-за бытовых проблем, оправдав больного тяжелым днем. 

Важно обращать внимание на речь собеседника. Если он болтает без умолку, не давая вставить оппоненту и словечка, то стоит насторожиться.  

Еще одним симптомом недуга являются проблемы в постели. Нездоровый человек резко реагирует на сексуальное желание и его отсутствие у партнера, отмечает The Health Site. 

Ксения АНДРЕЕВА

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