Злободневная шутка от "Утра" поднимет настроение на целый день

Из-за коронавируса перевели на удаленную работу. Неделю сидел дома, съел все запасы. На выходных вышел в магазин за продуктами.

Правду говорили: действительно все полки пустые! Ни туалетной бумаги, ни гречки, даже макароны и хлеб разобрали.

Устроил скандал. В итоге охранник вывел на улицу и сказал, чтобы в их магазине одежды я больше не появлялся.