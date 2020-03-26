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Анекдот дня на 27 марта

Анекдот дня на 27 марта
Фото: Erik Buraas/moodboard/www.globallookpress.com
Злободневная шутка от "Утра" поднимет настроение на целый день

Из-за коронавируса перевели на удаленную работу. Неделю сидел дома, съел все запасы. На выходных вышел в магазин за продуктами.

Правду говорили: действительно все полки пустые! Ни туалетной бумаги, ни гречки, даже макароны и хлеб разобрали.

Устроил скандал. В итоге охранник вывел на улицу и сказал, чтобы в их магазине одежды я больше не появлялся.

Карина СИРАЗОВА

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