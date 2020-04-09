Приметы на 10 апреля: что нельзя делать в день мать-и-мачехи
Считается, что 10 апреля появляются первые цветки мать-и-мачехи. Если собрать для дома небольшой букет, то весной вам будет сопутствовать удача.
Традиции и обычаи на 10 апреля
Также считается, что цветки этого растения в день Иллариона обладают максимально силой – можно пить отвар из засушенных соцветий, тогда простуды обойдут все семью стороной.
В этот день запрещается ругаться с родственниками. Скандал с близким человеком может затянуться на долгие годы. И друзья рискуют превратиться во врагов.
Особенно опасны ссоры рядом с водой. Сила стихии может нанести вред не только отношениям между людьми, но и здоровью. Поэтому в древности люди в этот день откладывали все ссоры на потом.
К воде 10 апреля должно быть особенное отношение. Считалось, что в конце первой декады апреля надо чистить водоемы от мусора.
Приметы на 10 апреля
Если птицы сидят на самом верху дерева, то скоро придет тепло.
Дождь 10 апреля символизирует богатый урожай осенью.
Сны в этот апрельский день станут реальностью.
Если поссориться с кем-то у воды, то можно стать врагами на всю жизнь.
Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.
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