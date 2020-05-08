Небольшое количество вкусных плодов повысит выносливость и продлит жизнь

С возрастом организм постепенно изнашивается, а у мужчин все чаще возникают проблемы с потенцией. Сохранить мужскую силу на долгие годы поможет сладкий сухофрукт. Финики повышают уровень гемоглобина в крови и положительно влияют на самочувствие. К такому выводу пришел доктор Амира бинт Мухаммад ал-Амир.

Специалист рекомендует есть финики ежедневно, желательно на завтрак. Исследование показало, что сладкие плоды значительно улучшают здоровье. К тому же, хранить сухофрукты можно довольно долго. В финиках содержится огромное количество меди и железа, благодаря чему они повышают выносливость, улучшают потенцию и даже продлевают жизнь.

Полезные плоды также снижают риск развития онкологии, пишет Replyua.net. Кроме того, финики улучшают работу кишечника и укрепляют иммунитет.

Однако специалисты предупреждают, что сухофрукты не стоит употреблять людям с сахарным диабетом или ожирением: в финиках содержится огромное количество сахарозы и глюкозы, которая может навредить организму.

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