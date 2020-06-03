Для борьбы с насекомым можно расставить специальные ловушки в огороде

Слизни, несмотря на свою медлительность, бывают довольно расторопными в уничтожении урожая. Днем их редко застанешь в огороде, поскольку они предпочитают ютиться в затемненных местах. А вот с приходом ночи вредители начинают варварские набеги на урожай – особенно слизни любят капусту.

Если вы стараетесь не прибегать лишний раз к использованию инсектицидов, то избавиться от них можно парой народных способов, соорудив специальные ловушки.

Пивная ловушка

Ночью, как было сказано ранее, слизни выходят из укрытий, чтобы раздобыть себе пропитание. От растений их можно отвлечь с помощью пива. Для этого закапайте в почве несколько разовых стаканчиков, чтобы получилось что-то наподобие бассейна. Туда залейте пиво примерно до середины. Несмотря на то, что слизни очень любят запах этого напитка, для них он становится смертельным. Утром в стаканчике окажутся погибшие вредители – их можно скормить курам. Важно устанавливать такую ловушку ближе к вечеру, чтобы не привлекать внимание полезных насекомых.

Кукурузная приманка

Также справиться со слизнями поможет кукурузная мука. Они очень любят ей полакомиться, однако проблема заключается в том, что переварить ее не могут. Можно горизонтально положить банки с кукурузной мукой по огороду, либо просто рассыпать ее в любимых местах слизней, делится автор канала "Дачные хитрости! на Яндекс.Дзен.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как добиться раннего урожая огурцов.