Приметы на 6 июля: что можно и нельзя делать на Аграфену Купальницу

Приметы на 6 июля: что можно и нельзя делать на Аграфену Купальницу
Фото: Fotostand / Wagner/Fotostand/www.globallookpress.com
Этот день предваряет один из главных церковных праздников

В народе 6 июля отмечают день Агриппины Римской или, как ее прозвали крестьяне, Аграфены Купальницы. Люди начинали купаться в реках и озерах с этого дня. Обязательно нужно было париться в бане и собирать целебные травы. 

Для православных этот день был особенным, поскольку следом за ним шел праздник – День Ивана Купалы. 

Обычаи на 6 июля

  • Чтобы не разозлить водных духов, входить в воду нужно только чистым.
  • Собранные в этот день целебные травы и растения будут максимально эффективными в лечении болезней.
  • На крышу дома стелили чертополох и крапиву, чтобы отвадить от жилья злых духов. 
  • Если умыться утренней росой, то весь год человек будет здоровым и удачливым. 
  • Принято было варить кашу на всю деревню и кормить нищих. 
  • Сваренные в этот день яйца к хорошему приплоду у кур. 

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещалось ходить хмурым и грустным, иначе одолеют злые духи. 
  • Все рабочие дела нужно оставлять на потом и заниматься ублажением летних духов. 

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Евгения НАГОРСКАЯ

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