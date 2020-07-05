Этот день предваряет один из главных церковных праздников

В народе 6 июля отмечают день Агриппины Римской или, как ее прозвали крестьяне, Аграфены Купальницы. Люди начинали купаться в реках и озерах с этого дня. Обязательно нужно было париться в бане и собирать целебные травы.

Для православных этот день был особенным, поскольку следом за ним шел праздник – День Ивана Купалы.

Обычаи на 6 июля

Чтобы не разозлить водных духов, входить в воду нужно только чистым.

Собранные в этот день целебные травы и растения будут максимально эффективными в лечении болезней.

На крышу дома стелили чертополох и крапиву, чтобы отвадить от жилья злых духов.

Если умыться утренней росой, то весь год человек будет здоровым и удачливым.

Принято было варить кашу на всю деревню и кормить нищих.

Сваренные в этот день яйца к хорошему приплоду у кур.

Что нельзя делать в этот день

Запрещалось ходить хмурым и грустным, иначе одолеют злые духи.

Все рабочие дела нужно оставлять на потом и заниматься ублажением летних духов.

Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на месяц.

