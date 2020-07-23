Календарь садовода на 24 июля 2020 года

Календарь садовода на 24 июля 2020 года
Фото: Bildverlag Bahnmuller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
План огородных работ на день от "Утро.ру"

В пятницу, 24 июля Луна находится в растущей фазе в знаке Девы. Астрологи считают, что данный знак зодиака не слишком плодороден, поэтому в этот период можно заняться посадкой однолетних цветов. Овощи, которые будут посеяны в этот день, разовьют отличную корневую систему, но дадут скудный урожай. 

Что можно делать в огороде 24 июля

В саду в эту пятницу можно заняться прополкой грядки с цветами. На пользу пойдет и обработка растений от вредителей и болезней. Для этого лучше всего использовать инсектициды и фунгициды. А также пора заняться сбором урожая. Начать стоит с перцев, кабачков, фруктов и томатов. 

Более того, в пятый лунный день возможен посев зелени (например, укропа и петрушки) и огурцов. 

Что нельзя делать в огороде 24 июля:

Лучше отложить обрезку плодовых деревьев и кустарников на другой день, сейчас не самый благоприятный для этого период. Также не стоит заниматься пересаживаем растений, так как на данный момент жизнестойкость корневой системы снижена. Не рекомендуется в этот день обильно поливать растения, поскольку это может вызвать болезни. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь садовода на текущую неделю. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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