Вирус унес жизни 798 россиян

Коварная коронавирусная инфекция продолжает буйствовать на территории Российской Федерации и всего мира. Власти всех государств прикладывают максимальные усилия для того, чтобы остановить распространение COVID-19. К сожалению, вирус никак не хочет угомониться и продолжает заражать и убивать наших сограждан. Только за прошедший день на территории России были выявлены 179 147 новых инфицированных.



Больше всего людей заболевают в Санкт-Петербурге. Медицинские специалисты Северной столицы получили положительные тесты на коронавирус еще у 18 042 местных жителей. На втором месте расположился Красноярский край. В этом регионе заболели еще 7 897 человек. Замыкает тройку антилидеров Москва. Там за 24 часа инфекцию подхватили 6 874 человека.

Профильные медицинские специалисты делают все возможное для того, чтобы спасти людей от наихудшего развития ситуации. За прошедший день медики сумели поставить на ноги 191 098 пациентов. За все время коронавирусного безумия полностью вылечились 12 217 942 человека.

К сожалению, люди продолжают умирать. За вчерашний день COVID-19 оборвал жизненные пути 798 жителей России. За все время он послужил причиной смерти 344 755 россиян.