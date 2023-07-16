Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Наливы

Приметы на 17 июля: что нельзя делать в день Андрея Наливы
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Православные наблюдали за озимыми

Православная церковь вспоминает 17 июля иконописца Андрея Рублева, признанного святым. Информация о нем весьма скудна – известно лишь, что он был рожден в семье ремесленников и принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре.

Традиции и обычаи

Рублева в простонародье прозвали "Наливой", так как в эту пору на полях наливались озимые культуры. Крестьяне говорили, что "дошли в наливах наши озимы". Почитался овес. Едва он дорастал до половины, начинали говорить, что "батюшка овес до половины урос". Гречиха же лишь начинала давать рост, и у крестьян было принято шутить, что пока овес "в кафтане", а гречиха пока "без рубахи".

А еще обращали внимание на погоду. Если на деревьях появлялись желтые листья, дело шло к ранней осени.

Что нельзя делать в день Андрея Наливы

Православные не давали денег и не брали их взаймы, чтобы не навлечь на себя и на семью финансовую неудачу. А в дальней дороге все купли и продажи совершались лишь во второй половине дня – если сделать это в первой, можно было оставить себя не так, как оно задумывалось.

Детей нельзя было оставлять без присмотра, чтобы не вызвать нечистую силу.

Приметы на 17 июля

  • Желтеют листья – к ранней осени;
  • Облаков прибавилось на небе – к теплой погоде;
  • Много ягод в лесу – к холодной зиме.
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