Акция пройдет в сентябре среди участников онлайн-голосования в Москве

Программа "Миллион призов" – это эффективный стимул спроса в условиях санкций. На это указал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

С предложением провести акцию #ВыбираемВместе2022 в рамках программы "Миллион призов" в 2022 году ранее выступила Московская торгово-промышленная палата. Столичные власти во главе с мэром Сергеем Собяниным идею одобрили, поскольку аналогичные акции в прежние годы показали свою эффективность.

"Инициатива "Миллион призов" может считаться механизмом стимулирования потребительской активности и повышения уровня потребительского интереса",

– пояснил в комментарии FTimes Василий Колташов. Он отметил, что Москва ориентирована на бизнес, помогает в решении его проблем, и предпринимательское сообщество это ценит.

Стать участниками акции "Миллион призов" смогут москвичи, которые примут участие в дистанционном электронном голосовании 9-11 сентября 2022 года. Разыграны будут более 600 тысяч призов, в том числе 100 автомобилей и сертификаты на призовые баллы, которые можно будет потратить на покупку одежды, обуви, лекарств, билетов в театр и т.д. О том, как будет проходить розыгрыш, "Утро.ру" писало ранее.