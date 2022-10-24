Более 8,5 тысяч родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Поддержка семей москвичей, получивших повестки по мобилизации, оказывается не только по запросу, но и проактивно

Пока москвичи выполняют свой долг по защите Родины, они должны быть спокойны за своих родных. Поэтому власти столицы оперативно выработали и реализуют обширный комплекс мер поддержки семьям мобилизованных. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Когда военнообязанных граждан стали призывать в рамках частичной мобилизации, многие семьи столкнулись с различными трудностями. Кто-то из женщин стал опаздывать на работу, поскольку раньше детей в садик утром отводил муж, кто-то в силу нездоровья или рабочего графика не может выгуливать собаку, которой раньше занимался мобилизованный. У некоторых возникли сложности финансового характера, юридического, психологического.

Многие вопросы удалось предусмотреть. Так, все дети мобилизованных сейчас обеспечены бесплатным горячим питанием в школах и колледжах. Плата за детсады и кружки в госучреждениях отменена. Пожилые родители мобилизованных могут дать заявку на социальное обслуживание на дому.

Но важно, что каждый запрос, с которым родственники мобилизованных обращаются в Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского в Москве или во флагманские центры "Мои документы", рассматривается индивидуально. Это позволяет найти выход из самых нестандартных ситуаций:

"Одна женщина рассказала, что ее свекровь нуждается в постоянном лечении, а к докторам и на процедуры несколько раз в неделю ее раньше возил муж. Да и на дачу за урожаем ездить надо, бытовых дел много. Понятно, что единовременной материальной помощью на оплату такси дело не решить. Предложили этой женщине получить права. Центр предоставил бесплатные курсы в автошколе",

– привел пример Сергей Собянин.

Специалисты остаются на связи с обратившимися за помощью родственниками мобилизованных до тех пор, пока не удостоверятся, что проблема решена. Обращений тысячи. К примеру, за материальной поддержкой обратились более 8,5 тысяч семей мобилизованных. Из них более пяти тысяч уже получили выплаты.

Сейчас в столице будут не только реагировать на заявки родных военнослужащих, но и действовать проактивно. В частности, специалисты Центра начинают обзванивать родителей мобилизованных старше 60 лет и предлагать им всю возможную помощь: лечение, надомное социальное обслуживание, участие в проекте "Московское долголетие". Родственникам с инвалидностью предложат средства реабилитации.

О том, какую помощь могут получить дети, супруги, родители мобилизованных москвичей, "Утро.ру" рассказывало ранее.