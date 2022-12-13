Москва помогла отремонтировать дороги в ЛНР и ДНР

Для более эффективной работы в республиках были построены асфальтные заводы

Сотрудники столичной дорожной службы отремонтировали в Донецкой и Луганской народных республиках более 420 тысяч квадратных метров асфальта, в том числе тротуаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Дорожники из Москвы не только прибыли в ЛНР и ДНР со своей техникой. Сначала в Донецке и Луганске были построены заводы по производству горячих асфальтобетонных смесей разного типа: и для тротуаров, и особо прочные для магистральных путей, и подходящие для второстепенных автомобильных дорог.

В результате за короткий срок пешеходы и автомобилисты Донбасса получили почти полмиллиона квадратных метров нового дорожного покрытия взамен разрушенного.

Ранее столичные коммунальщики помогли Луганску и Донецку подготовить инфраструктуру к зимнему сезону.