Москва помогла отремонтировать дороги в ЛНР и ДНР

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Сотрудники столичной дорожной службы отремонтировали в Донецкой и Луганской народных республиках более 420 тысяч квадратных метров асфальта, в том числе тротуаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Дорожники из Москвы не только прибыли в ЛНР и ДНР со своей техникой. Сначала в Донецке и Луганске были построены заводы по производству горячих асфальтобетонных смесей разного типа: и для тротуаров, и особо прочные для магистральных путей, и подходящие для второстепенных автомобильных дорог.
В результате за короткий срок пешеходы и автомобилисты Донбасса получили почти полмиллиона квадратных метров нового дорожного покрытия взамен разрушенного.
Ранее столичные коммунальщики помогли Луганску и Донецку подготовить инфраструктуру к зимнему сезону.
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