Москва отремонтировала дорогу в центре Луганска

Путепровод был поврежден взрывом

Силами комплекса городского хозяйства Москвы в Луганске восстановлена важная транспортная артерия – крупный путепровод по улице Тараса Рыбаса. Движение там было перекрыто с июня 2021 года, когда дорогу повредило при взрыве расположенного поблизости газопровода.

Специалисты из Москвы восстановили бетонные поверхности, укрепили опоры, восстановили два пролета моста.

"На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетные и перильные ограждения",

– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее Москва построила в Луганске и Донецке асфальтовые заводы, чтобы работы по ремонту дорог и тротуаров шли быстрее.