Москва отремонтировала дорогу в центре Луганска

Москва отремонтировала дорогу в центре Луганска
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Путепровод был поврежден взрывом

Силами комплекса городского хозяйства Москвы в Луганске восстановлена важная транспортная артерия – крупный путепровод по улице Тараса Рыбаса. Движение там было перекрыто с июня 2021 года, когда дорогу повредило при взрыве расположенного поблизости газопровода.

Специалисты из Москвы восстановили бетонные поверхности, укрепили опоры, восстановили два пролета моста.

"На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетные и перильные ограждения",  

– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее Москва построила в Луганске и Донецке асфальтовые заводы, чтобы работы по ремонту дорог и тротуаров шли быстрее.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россия разрушила мечты Запада о нефтяном эмбарго

Выдавить Москву не получилось

На Украине выдали новую версию инцидента с крейсером "Москва"

В Киеве уверяют, что попали по кораблю "Нептуном"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей