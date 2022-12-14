Москва отремонтировала дорогу в центре Луганска

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Силами комплекса городского хозяйства Москвы в Луганске восстановлена важная транспортная артерия – крупный путепровод по улице Тараса Рыбаса. Движение там было перекрыто с июня 2021 года, когда дорогу повредило при взрыве расположенного поблизости газопровода.
Специалисты из Москвы восстановили бетонные поверхности, укрепили опоры, восстановили два пролета моста.
"На финальном этапе обновили деформационные швы и асфальтобетонное покрытие, установили парапетные и перильные ограждения",
– сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее Москва построила в Луганске и Донецке асфальтовые заводы, чтобы работы по ремонту дорог и тротуаров шли быстрее.
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