Почему мука "высшего сорта" не является самой хорошей

У каждого вида есть свои особенности

Выбор муки в магазине для многих сводится к простому правило – бери высшего сорта и не прогадаешь. Однако эта маркировка не является однозначным признаком хорошего продукта. В действительности это лишь говорит о том, для чего муку следует использовать.

Высший сорт говорит о том, что помол идеален для приготовления хлебобулочных изделий. Сделанное на такой муке тесто подходит быстрее, но в нем нет самых полезных веществ из-за особенностей обработки – калия, магния, витаминов.

Первосортная мука идеальна для несдобной выпечки. Если приготовить из нее пирог, то он будет медленнее черстветь. Дополнительный плюс – в продукте сохранятся фосфор и кальций.

Второсортная мука считается самой полезной. В ней сохраняются практически все питательные вещества, но есть одна проблема – тесто на ней пышным не выходит, а приготовленные блюда быстро черствеют. Такую муку лучше всего использовать при выпечке блинов, вафель или изготовлении теста для пельменей и вареников.

При выборе муки эксперты советуют обращать внимание на цвет и запах. На вид она должна быть белой, немного кремового оттенка. Если от упаковки идет затхлый запах, то покупать продукт не стоит.