Внуки нашли в старом доме бабушки картину за 65 миллионов рублей

Внуки нашли в старом доме бабушки картину за 65 миллионов рублей
Картина. Фото: @benquilty
Находку обнаружили не сразу

В Австралии в старом доме пенсионеров несколько десятилетий провисела картина, о ценности которой никто не подозревал. Вскоре наследники узнали, что полотно из коллекции их бабушки, художницы Фреды Робертшоу, является настоящим шедевром и оценивается в 65 миллионов рублей (миллион австралийских долларов).

Семья пенсионеров ничем не отличалась от других и никогда не была чересчур богатой. После обнаруженной в доме находки на них свалилось целое состояние.

Однажды кондитер Трейси Никл из штата Новый Южный Уэльс решил проверить стоимость полотна и узнал, что картина является настоящим произведением искусства. Она была написана в 40-х годах XX века и несколько десятилетий провмсела на стене их старого дома. Оценить стоимость картины кондитеру посоветовал сосед-художник. 

Сначала внук художницы хотел отдать картину, но когда узнал о ее ценности, поместил ее в Национальную галерею Австралии в память о своих бабушке и дедушке. Трейси заверил, что ему не важна финансовая сторона вопроса, он рад тому, что в его доме жил такой памятный шедевр, который теперь наконец обрел свое место. 

Ранее российский певец Григорий Лепс рассказывал, что ему подарили ценную икону стоимостью в миллион долларов. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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