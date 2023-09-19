Почему в США Москву считают лучше Нью-Йорка и Лондона

Почему в США Москву считают лучше Нью-Йорка и Лондона
Фото: www.unsplash.com
Жители Америки способны адекватно оценивать окружающий мир

Западные политики продолжают прикладывать максимальные усилия для того, чтобы выставить нашу страну "империей зла" и активно сочиняют небылицы о тяжелой жизни в России. Однако многие жители западных держав понимают, что страшилки про Россию – фарс. Так, известный американский журналист Джексон Хинкал заявил, что Москва намного лучше западных мегаполисов.

Часто путешествующий по миру американский аналитик сравнил российскую столицу с Нью-Йорком, Лондоном, Лос-Анджелесом и другими популярными городами. Он подчеркнул, что Белокаменная не идет ни в какое сравнение с перечисленными мегаполисами, передает телеканал RT.

Американец обратил внимание на высочайший уровень обслуживания, великолепную еду и инфраструктуру города в целом, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Журналист отдельно подчеркнул, что его восхитило отсутствие наркоманов и бездомных. Как известно, в американских мегаполисах они встречаются повсеместно. В Москве намного безопаснее, чем в городах США. Здесь вряд ли кто-то рискнет напасть на человека средь бела дня, как это бывает в Америке.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно", – заявил американец.

А вот нашим гражданам за границей не рады. Дошло до того, что МИД РФ призвал россиян забыть о поездках в Европу.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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