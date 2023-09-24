Как летать бизнес-классом по минимальной цене: раскрыт секрет

Как летать бизнес-классом по минимальной цене: раскрыт секрет
Самолет. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Есть одна хитрость

Обычно при покупке авиабилетов пассажирам предлагается выбрать место в зависимости от степени комфорта. Билеты в бизнес-класс самолета порой стоят на порядок дороже. Однако популярный блогер раскрыла секрет о том, как не переплачивать за удобства. 

Секретом поделилась частая путешественница и создатель сайта Travel off path Кэшли Кучеран. Опубликованное ею видео в TikTok набирает сумасшедшую популярность. 

Однажды блогер отправилась в путешествие с подругой Сильвией и купила билет в бизнес-классе за сотни долларов, в то время как ее подруга приобрела места в эконом-классе. При этом она поступила очень хитро, просто спросив в аэропорту, есть ли места в бизнесе. Сотруднику аэропорта предложили ей купить билет за небольшую доплату – в переводе на рубли всего около двух с половиной тысяч. Конечно, это оказалось намного дешевле покупки таких билетов заранее. 

Таким образом, ей не потребовалось делать огромные доплаты за билеты в бизнесе, и она смогла вместе с другими купившими дорогие места ожидать вылет в VIP-зоне.

По словам блогера, теперь она пользуется этим регулярно, ведь это один из самых простых способов получить дешевое повышение класса.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что названа причина повышения цен на отдых, и дело тут оказалось совсем не в курсе валют. 

Источник: TikTok • Требует проверки
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