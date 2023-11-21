Ушлые хозяйки придумали способ отчистить подоконник от ржавчины и прочих пятен

Белый пластик станет идеально чистым за 45 минут благодаря этому секретному ингредиенту

Пластиковые подоконники давно стали привычными во многих квартирах. Однако они редко пустуют, чаще на них стоят комнатные цветы, а если в кухне – банки со специями или иные предметы. Так что немудрено запачкать белый пластик клеем, землей, ржавчиной или чем-то еще.

Отчистить пятна, особенно въевшиеся, не так-то просто. Однако знающие химию и просто опытные хозяйки придумали простой и недорогой способ изничтожить всю грязь на подоконнике. Для этого понадобятся кальцинированная и пищевая сода, девятипроцентный уксус и секретный ингредиент: кислородный отбеливатель.

Процесс проходит в два этапа. Сначала смешать по две столовых ложки кальцинированной и пищевой соды, перемешать. Затем на мокрый подоконник губкой размазать смесь по поверхности и оставить на 15 минут.

Не трогая содовый слой , отдельно смешать по 50 граммов уксуса и отбеливателя, размешать до однородного состава. Нанести слой поверх соды. Через полчаса смываем состав с поверхности, не задевая губкой стыки . На них отдельно нанесите отбеливающую смесь и почистите узкой щеткой – например, подойдет старая зубная.

Результат налицо: никакой желтизны, пятен, разводов и впитавшейся грязи. Белоснежный подоконник радует глаз.

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