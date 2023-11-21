Ушлые хозяйки придумали способ отчистить подоконник от ржавчины и прочих пятен

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Пластиковые подоконники давно стали привычными во многих квартирах. Однако они редко пустуют, чаще на них стоят комнатные цветы, а если в кухне – банки со специями или иные предметы. Так что немудрено запачкать белый пластик клеем, землей, ржавчиной или чем-то еще.
Отчистить пятна, особенно въевшиеся, не так-то просто. Однако знающие химию и просто опытные хозяйки придумали простой и недорогой способ изничтожить всю грязь на подоконнике. Для этого понадобятся кальцинированная и пищевая сода, девятипроцентный уксус и секретный ингредиент: кислородный отбеливатель.
Процесс проходит в два этапа. Сначала смешать по две столовых ложки кальцинированной и пищевой соды, перемешать. Затем на мокрый подоконник губкой размазать смесь по поверхности и оставить на 15 минут.
Не трогая содовый слой, отдельно смешать по 50 граммов уксуса и отбеливателя, размешать до однородного состава. Нанести слой поверх соды. Через полчаса смываем состав с поверхности, не задевая губкой стыки. На них отдельно нанесите отбеливающую смесь и почистите узкой щеткой – например, подойдет старая зубная.
Результат налицо: никакой желтизны, пятен, разводов и впитавшейся грязи. Белоснежный подоконник радует глаз.
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