Не допускайте эту ошибку при ремонте квартиры: из-за нее вы переплатите

Не допускайте эту ошибку при ремонте квартиры: из-за нее вы переплатите
Фото из unsplash.com
Совет от "Утра" позволит вам сэкономить

Ремонт квартиры в наше время – удовольствие дорогое. Даже если предстоит самое простое – перекрасить рамы или переклеить обои, это все равно облегчит кошелек на многие сотни рублей, а нервную систему доведет до перезагрузки.

А уж если предстоит полная переделка с перепланировкой, заменой проводки, сантехники и прочего – тут заранее страшно от цифр в смете. Можно ли как-то сэкономить на ремонте?

Можно. Самый главный способ, который поможет вам не потратить в разы больше, чем собирались. В азарте переделок легко накупить лишнего, что потом не пригодится. Для квартир почему-то не принято делать дизайн-проект с учетом мебели, текстиля, фурнитуры, розеток и т.д. А ведь это решит сразу несколько проблем.

Во-первых, вы получите наглядное представление о том, как будет выглядеть ваша квартира и совершенно бесплатно сможете на своих чертежах и рисунках переставить шкаф в другой угол или изменить цвет стен.

Во-вторых, лучше всего составлять смету или считать, сколько придется потратить на материалы, опираясь на этот самый проект. Так вы избежите дополнительных расходов и ненужных покупок.

Если вдруг в квартире появилась плесень, при ремонте обратите внимание на влажность и вентиляцию. Женский журнал "Клео.ру" пишет, что в случае появления плесени на обоях и прочих поверхностях действовать надо быстро и грамотно, чтобы потом не сражаться с последствиями.

Кстати, еще один совет от профессионалов: зимой ремонт обойдется дешевле, поскольку это не сезон для работ и нет такого ажиотажа на строительные материалы, как в теплое время года.

Ранее мы писали, как правильно выбрать стиральный порошок, чтобы не доводить до ремонта машинки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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