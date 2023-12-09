Стала известна причина популярности немецкого языка в советских школах

Система образования СССР отдавала предпочтение языку Гете и Шиллера, этого не изменила даже война

Многие помнят, что до конца 70-х годов почти единственным иностранным языком учили немецкий. Сегодня школьники едва ли не с начальной школы начинают изучать английский, но полвека назад их родители и бабушки с дедушками учились иначе.

Секрет прост: немецкий в те времена был более популярен. В европейских странах чаще общались на нем или на французском, английский был менее востребованным. Кроме того, еще в тридцатые годы язык Ницше и Гофмана считался научным наречием, на котором издавались фундаментальные труды. Поэтому советская система образования и выстраивалась так, чтобы пробудить у детей интерес к науке с ранних лет.

Даже начавшаяся Великая Отечественная война не отменила изучение немецкого в школах. Более того, спрос на знатоков вражеского наречия существенно возрос, ведь военные переводчики были очень нужны фронту. Да и разведчикам сильно помогало знание немецкого.

После разгрома фашистской Германии язык проигравшей страны стал терять популярность. В мире начал распространяться английский. Хотя почти до конца семидесятых немецкий продолжал сохранять позиции в школьном обучении. Но в начале 80-х все изменилось и основным языком стал международный английский. Хотя оставались школы, где изучение немецкого сохранилось, но их стало гораздо меньше.

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