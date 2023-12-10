Что хочет сказать ваш котик своим "мяу": переводим с кошачьего

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Кошки не умеют говорить, к великому сожалению всех котолюбителей. Иначе им было бы проще объяснить недогадливым хозяевам, что они хотят есть или играть, им надо срочно открыть вон тут дверь или почесать ушки. А может, им больно? Разбираемся, когда "мяу" – это повод для беспокойства.
Поселившись в человеческом доме, кошки вынуждены были придумать сигналы, чтобы привлекать внимание двуногих и как-то общаться с ними. Для общения между собой пушистикам мяуканье не надо, у них свой язык. А вот человеку надо донести, что котик голоден или ему нужно помочь, или он просто готов побегать за удочкой-дразнилкой.
Но в то же время котик может мяукать от дискомфорта или боли. Так что прислушиваться надо в любом случае. Если котик спит больше обычного, мало ест, прячется от хозяина – значит, мяуканье будет сигнализировать о недомогании и следует как можно скорее обратиться к ветеринару.
Активный, бодрый питомец, интересующийся всем, что происходит с хозяином или другим котиком, скорее всего мяукает потому, что хочет играть или возмущен тем, что ему не дали вкусного.
Кстати, существуют особо "разговорчивые породы": ориенталы, сиамцы и корниш-рексы могут не замолкать часами. А вот экзоты, оцикеты, рэгдоллы и девон-рексы признаны молчунами.
Можно ли отучить кошку мяукать? Шанс есть. Котики прекрасно понимают, что хозяин ведется на их мяуканье, и реакцию воспринимают как позитивное подкрепление. Проще говоря, если котик громко требовал еды и несколько раз получил ее, он и в дальнейшем будет добиваться своего таким же методом, привыкнув к этому способу общения.
Так что, решив отучить котейку истошно орать у пустой миски, учитесь не лететь на первое же "мяу". Конечно, это касается лишь здоровых питомцев.
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