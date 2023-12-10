У иностранцев начинается истерика при попытке выговорить это русское слово

У иностранцев начинается истерика при попытке выговорить это русское слово
Фото: unsplash.com
Некоторые лингвистические конструкции непосильны для речевого аппарата нерусских студентов

Изучение русского языка для многих национальностей – нелегкое дело. И речь даже не о сложных научных терминах или устаревших словах. Кому-то из иностранцев трудно запомнить правила правописания, кто-то не понимает грамматику и пунктуацию, а есть те, для кого страшный сон – говорить на русском. Одно слово вызывает истерический приступ у многих англичан, китайцев, индусов и других студентов.

Настоящий лингвистический ступор начинается у иностранных студентов, когда они пытаются выговорить название обычного животного, любителя насекомых на ужин. Это выхухоль. Да, простое слово из трех слогов приводит в ужас несчастных учащихся, которые не понимают, как в одном слове могут сочетаться шипящие согласные и буква "Ы". А уж прилагательные выхухолий и выхухолевый и вовсе доводят несчастных иностранцев до обморока. Не говоря уже о том, чтобы понять разницу между этими двумя похожими словами.

Второе слово в черном списке у зарубежных студентов – человеконенавистничество. Немногие могут прочитать его хотя бы по слогам, не говоря уже о том, чтобы уверенно применять в обычной речи. Особо ушлые иностранцы пользуются более коротким вариантом слова – греческим термином "мизантропия". Это запомнить и произнести им куда проще.

Ранее мы предлагали разгадать значения некоторых конструкций русского языка, что под силу только настоящим знатокам родного наречия.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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