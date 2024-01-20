Нагар отлетит от сковородки: помогут уксус и лимон

Помогут простейшие ингредиенты, имеющиеся на каждой кухне

Антипригарная сковорода – девайс нежный и требующий бережного обращения. Продукты, жарящиеся на ней, нельзя мешать железной ложкой, например. Так же капризна она и в мытье. Однако от нагара не защищена даже самая антипригарная сковородка, особенно если плита в доме газовая. Поэтому спасаем антипригарную сковороду с помощью двух продуктов – и загрязнение с нее попросту отлетит.

Лимон наверняка найдется на каждой кухне. Половинкой цитруса намажьте сковородку изнутри – сок отлично одолеет нагар, даже если его мало. Снаружи загрязненную сковороду нужно посыпать солью и залить ее уксусом. Далее оставляем сковородку на полчаса, чтобы нагар аккуратно размягчился под воздействием этой смеси, после чего повторяем соль и уксус и снова оставляем – теперь на четверть часа.

Размякший нагар отчищаем жесткой губкой, бережно и аккуратно. Результат поражает: идеально чистая сковородка просто сияет, а антипригарное покрытие не повреждено. Процесс можно повторять время от времени, поскольку соль в сочетании с уксусом – великолепная смесь для размягчения и чистки нагара, а лимонный сок – отличный антисептик и к тому же придаст металлу свежесть.

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