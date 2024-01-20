Нагар отлетит от сковородки: помогут уксус и лимон

Нагар отлетит от сковородки: помогут уксус и лимон
Фото: unsplash.com
Помогут простейшие ингредиенты, имеющиеся на каждой кухне

Антипригарная сковорода – девайс нежный и требующий бережного обращения. Продукты, жарящиеся на ней, нельзя мешать железной ложкой, например. Так же капризна она и в мытье. Однако от нагара не защищена даже самая антипригарная сковородка, особенно если плита в доме газовая. Поэтому спасаем антипригарную сковороду с помощью двух продуктов – и загрязнение с нее попросту отлетит.

Лимон наверняка найдется на каждой кухне. Половинкой цитруса намажьте сковородку изнутри – сок отлично одолеет нагар, даже если его мало. Снаружи загрязненную сковороду нужно посыпать солью и залить ее уксусом. Далее оставляем сковородку на полчаса, чтобы нагар аккуратно размягчился под воздействием этой смеси, после чего повторяем соль и уксус и снова оставляем – теперь на четверть часа.

Размякший нагар отчищаем жесткой губкой, бережно и аккуратно. Результат поражает: идеально чистая сковородка просто сияет, а антипригарное покрытие не повреждено. Процесс можно повторять время от времени, поскольку соль в сочетании с уксусом – великолепная смесь для размягчения и чистки нагара, а лимонный сок – отличный антисептик и к тому же придаст металлу свежесть.

Ранее мы рассказывали о средстве ценой в 10 рублей, которое сделает зеркала кристально чистыми.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названы новые жертвы "проклятия" Разина

Продюсер твердо уверен, что задержанный актер Руденко пострадал, потому что не послушал его

Фадеев официально выгнал Ионову из группы "Глюк’oZa"

Продюсер принял решение о перезапуске проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей