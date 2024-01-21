Простые способы для избавления от комков пыли на полу доступны каждому

Несколько элементарных, но важных действий регулярно - и квартира будет дышать чистотой

"Пылевые кролики" – знакомое многим явление. Это комки, состоящие из волос, шерсти, отмерших клеток кожи и ворса. Чтобы видеть их на полу пореже, необходимы простые, но важные действия.

Например, обувь лучше держать подальше от входа, идеально – в закрытом шкафу. Это поможет не тащить в комнаты пыль и сухую грязь. А если почаще мыть пол, то статического электричества стает меньше: влажная тряпка не только отмоет грязь, но и не даст образоваться заряду. При уборке не забывайте хотя бы раз в месяц протереть светильники, мебель, книги, потолки, вентиляцию и комнатные растения. А также пропылесосить шторы раз в пару месяцев – самое то для чистоты. Или постирать, что тоже нелишне.

Кстати, лайфхак для спальни, самой пыльной комнаты из-за обилия текстиля: сначала меняйте белье, потом мойте пол и протирайте мебель. Иначе вы сведете на нет усилия пылесоса и швабры: та же пыль из текстиля осядет на полу.

Еще один совет опытных клинеров: забудьте о старых тряпках для мытья. Хлопок не собирает пыль, а просто взметывает в воздух. А вот салфетки из микрофибры ловят пылинки и прекрасно работают как сухими, так и в соседстве с моющими средствами.

Почаще вычесывайте домашних животных, их пыль – один из ингредиентов "пылевого кролика" наравне с волосами человека. Генералить дом постоянно не обязательно. Регулярная уборка на минималках уже снизит количество пыли и грязи, а также позволит при глобальном наведении чистоты не задолбаться от усталости.

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