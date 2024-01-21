Ни в коем случае не сливайте воду после варки макарон: эксперты предостерегают

Ни в коем случае не сливайте воду после варки макарон: эксперты предостерегают
Фото: freepik.com
Есть несколько способов удачно применить ее не только на кухне

Опытные хозяйки давно поняли, что "бульон" после отваренных макарон – золотая жила для кухни. А потому давно перестали сливать в канализацию полезную жидкость.

Например, макаронная водичка – шикарная основа для соуса к тем же макаронам. Масло, специи, сыр – и вот уже готов прекрасный соус. А для песто можно смешать измельченные чеснок, базилик, орехи, тертый пармезан, оливковое масло и соль – и долить туда "бульона".

Если вы варили пасту в несоленой воде (бывает и такое), то ею можно полить комнатные цветы: в таком бульоне очень много полезных для растений веществ.

Для любителей экологических моющих средств лайфхак: вода после макарон прекрасно отмывает жир с посуды за счет крахмала. После помывки просто ополосните посуду. А если она застоялась и засохла, залейте "бульоном" и оставьте постоять – крахмал легко растворит грязь.

Те, кто много времени проводят на ногах, могут использовать макаронную воду вместо соли – для ванночки. Просто подержать в ней усталые конечности и боль пройдет. А еще ее можно использовать в качестве маски для волос, нанеся перед мытьем шампунем на волосы.

В общем, при желании найти применение "макаронному бульону" можно десятком способов, так что не спешите сливать золотую жидкость в канализацию.

Ранее мы рассказывали о способах уничтожить неприятный запах в туалете.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Концерт SHAMAN в Кургане обернулся скандалом: россияне возмущены

Проблемы возникли из-за райдера артиста

Похоронят в Америке: появились новости о покушении на Галкина*

Выяснились неутешительные новости о состоянии молодого супруга Примадонны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей