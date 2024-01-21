Ни в коем случае не сливайте воду после варки макарон: эксперты предостерегают

Есть несколько способов удачно применить ее не только на кухне

Опытные хозяйки давно поняли, что "бульон" после отваренных макарон – золотая жила для кухни. А потому давно перестали сливать в канализацию полезную жидкость.

Например, макаронная водичка – шикарная основа для соуса к тем же макаронам. Масло, специи, сыр – и вот уже готов прекрасный соус. А для песто можно смешать измельченные чеснок, базилик, орехи, тертый пармезан, оливковое масло и соль – и долить туда "бульона".

Если вы варили пасту в несоленой воде (бывает и такое), то ею можно полить комнатные цветы: в таком бульоне очень много полезных для растений веществ.

Для любителей экологических моющих средств лайфхак: вода после макарон прекрасно отмывает жир с посуды за счет крахмала. После помывки просто ополосните посуду. А если она застоялась и засохла, залейте "бульоном" и оставьте постоять – крахмал легко растворит грязь.

Те, кто много времени проводят на ногах, могут использовать макаронную воду вместо соли – для ванночки. Просто подержать в ней усталые конечности и боль пройдет. А еще ее можно использовать в качестве маски для волос, нанеся перед мытьем шампунем на волосы.

В общем, при желании найти применение "макаронному бульону" можно десятком способов, так что не спешите сливать золотую жидкость в канализацию.

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