Немцы начали массово отправлять пустые бутылки в Австрию

Зачем немцы массово свозят пустые бутылки к границе соседней страны
Фото: www.unsplash.com
Ситуация в Германии складывается не лучшим образом

Немцы начали массово отправлять пустые бутылки из-под пива на рубежи с Австрией, чтобы выгодно сдавать тару. К традиционному заправочному туризму теперь добавилась еще и охота за повышенным залогом на стеклянные бутылки.

С начала последнего зимнего месяца стоимость возврата ящика из-под пива с 20 пустыми бутылками на австрийской территории увеличилась на 3,9 евро по сравнению с немецкой. Это привело к тому, что огромные фуры со звонким грузом начали переправлять через границу. Для потребителей такая разница выглядит выгодной, однако немецкие торговцы и пивоваренные компании очень недовольны, так как терпят убытки.

Основной причиной роста интереса к австрийской системе возврата стала политика местных пивных заводов. В частности, одна из крупных организаций повысила залог за каждую бутылку с девяти до 20 центов, в то время как у немцев он остается на уровне восьми центов. Более того, залог за пивной ящик в Австрии уже давно в два раза выше, чем у соседей.

Эта ситуация вызвала новые дискуссии в германском бизнес-сообществе о необходимости пересмотра системы залоговых сборов, чтобы остановить отток многоразовой тары в соседнюю страну.

К слову, ранее российский бизнесмен рассказал о грязных улицах и бездомных в Германии. Картинка о прекрасной жизни на Западе давно разрушилась.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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