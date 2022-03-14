Пальчики оближешь: рецепт пирожков с яйцом и луком на кефире

Пальчики оближешь: рецепт пирожков с яйцом и луком на кефире
Фото: pixabay.com
Блюдо готовится буквально за полчаса

Домашние пирожки у большинства ассоциируются с детством и поездкам к бабушке. Иногда снова хочется попробовать их вкус, но времени на то, чтобы делать дрожжевое тесто и выпекать блюдо, может не быть. Пирожки на кефире можно приготовить буквально за полчаса, не используя при этом духовку. Вкус блюда порадует вас и всю семью. 

Ингредиенты: 

1 стакан кефира, 

4 стакана муки, 

8 куриных яиц, 

2 столовые ложки растительного масла,

1 чайная ложка соды, 

2 чайные ложки сахара, 

2 чайные ложки соли, 

Пучок зеленого лука. 

Приготовление: 

Сначала нужно сделать начинку. Для этого отварить шесть яиц, мелко порубить их с зеленым луком и добавить чайную ложку соли. Если начинка кажется слишком рассыпчатой, можно добавить небольшое количество сливочного масла. 

Затем следует заняться тестом. Кефир нужно вылить в миску, добавить соду, перемешать и подождать, пока он не перестанет пениться. После этого положить туда соль, сахар, растительное масло и два яйца. Взбить тесто вилкой. Просеять муку, постепенно добавлять его в тесто, продолжая перемешивать. В результате оно должно получиться однородным и не липким. 

Далее нужно вылепить сами пирожки. Тесто разделить на небольшие кусочки, сделать из них лепешки, посередине выложить начинку и сформировать пироги. Затем разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить их с каждой стороны до румяной корочки. 

Ранее "Утро" делилось рецептом кулича в хлебопечке.

Марина ДИАНОВА
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