Раскрыты страшные подробности смерти внука Хрущева: хрипел в попытке спастись

Потомка первого секретаря ЦК КПСС не стало в возрасте 69 лет

69-летний Алексей Аджубей, внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, скончался днем 6 января в своей московской квартире на Тверской. Буквально на пороге смерти немолодой мужчина, почувствовав себя плохо, умудрился позвонить кому-то из своих приятелей и с трудом проговорил, что ему нужна помощь. Умирающий, по словам собеседника, хрипел, пытаясь найти спасение, и в какой-то момент связь прервалась.

Тогда тот самый друг вызвал экстренные службы. Позвонившим в домофон врачам никто не открыл, и им пришлось ждать первого же жильца с ключами. В дом вошли, однако на момент прибытия "скорой помощи" Аджубей уже не дышал. В настоящее время устанавливается причина смерти.

Отцом Алексея Аджубея был носящий то же имя советский журналист, главный редактор одной из крупнейших российских газет, "Известий", а матерью – дочь Никиты Хрущева Рада.

Всего же у советского партийного деятеля было пятеро внуков. Троих родила дочь Рада: Никиту, Алексея и Ивана. Еще двоих именитому деду подарил сын Сергей, мальчиков назвали именами отца и дедушки. По некоторым данным, сын политика проживает в столице нашей страны.

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