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США, Китай и Россия приблизили ядерный армагеддон

Фото: flickr.com/_Gaspard_
Стрелки часов судного дня вплотную подошли к полуночи

В прошлом году часы судного дня, показывающие, насколько близко мир находится к ядерной войне, перевели на отметку без двух минут полночь. На ней они находились "в самые мрачные дни холодной войны" – с 1953 по 1960-й год. Это произошло из-за споров Вашингтона, Пекина и Москвы, которые ставят свои узкие интересы выше планетарных. К такому выводу пришли кинорежиссер Оливер Стоун и директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник.

Они опубликовали в журнале The Nation статью, в которой констатировали, что международные кризисы полностью вышли из-под контроля. Перспективы их мирного урегулирования выглядят "удручающе мрачными". Виноваты в этом, в первую очередь, Соединенные Штаты.

"В последний год пребывания Обамы у власти общий вес бомб, сброшенных США в семи преимущественно мусульманских странах, составил как минимум 26,172 тыс. т, а американские силы специального назначения действовали в 138 странах. Обама санкционировал почти в десять раз больше беспилотных авиаударов, чем Буш. Он превзошел Буша по военным расходам, заключил гораздо больше сделок по продаже оружия за рубежом и установил новые стандарты секретности и преследования информаторов",

– отмечается в материале.

После прихода к власти Дональда Трампа с его "ядерным и экологическим безрассудством" ситуация в мире "превратилась из опасной в крайне безнадежную". При новом президенте роль ядерного оружия в стратегии нацбезопасности впервые за много лет была увеличена. Теперь Штаты могут применить его в ответ на возникновение неясно обозначенных "чрезвычайных обстоятельств". В вину Вашингтону авторы материала поставили неуклонную экспансию НАТО к границам России и расширение американской ПРО в Восточной Европе.

Фото: www.globallookpress.com

Москва вынуждена была отвечать. Весной 2018 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки США "сдержать Россию" оказались тщетными, и объявил о существовании пяти новых видов ядерного оружия, каждое из которых может обойти американские системы противоракетной обороны. Это может привести к непредсказуемым последствием, указывают Стоун и Кузник. Опасность также представляют конфликты в Сирии и на Украине.

Отношения между Вашингтоном и Пекином также приняли "опасный поворот", поскольку Китай недоволен "политикой сдерживания" со стороны США. В ответ он занимает все более жесткую позицию в Восточном и Южно-Китайском морях, включая создание оборонительных сооружений на своих искусственных островах. "Торговые войны" ведут к новым очагам конфронтации.

В результате весь мир все быстрее и безрассуднее несется "навстречу глобальной катастрофе". В наше время необходимость в лидерах, которые были бы способны поставить интересы всей планеты выше интересов военной и финансовой элиты, крайне высока. "Но, к сожалению, как никогда ощущается их отсутствие", – горько заключают авторы статьи.

Андрей ФИЛАТОВ
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