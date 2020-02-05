Поклонники итальянской пасты останутся довольны

Салат с макаронами и сыром оценит даже самый привередливый за столом гость. Именно эти ингредиенты делают блюдо сытным и универсальным. Оно может легко заменить полноценный ужин, а также составить компанию другим кушаньям на праздничном вечере.

Для приготовления салата понадобятся 200 г макарон и 150 г "Пармезана". Кроме того, в составе блюда есть яблоко, консервированные ананасы (1 банка), 100 г грецких орехов и листья салата.

Главный мучной ингредиент идет в салат в отварном виде. Эстетичнее, конечно, брать фигурные изделия. К примеру, напоминающие бантики фарфалле или похожие на лилии или колокольчики кампанелле. Сыр, яблоко и ананасы нарезаются кубиками, орехи измельчаются. Листья салата можно порезать или порвать.

Все ингредиенты складываются в одну емкость и заправляются оригинальным соусом из сока половины лимона, 150 мл оливкового масла, 4-5 столовых ложек сметаны, трети чайной ложки горчицы, желтка вареного яйца и чайной ложки сахара. Все вышеперечисленное попросту перемешивается до однородной массы, в которую добавляются специи и прованские травы, пишет автор Яндекс Дзен канала "Алина Калинина Простые рецепты".

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