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За уши не оттащишь: рецепт салата с макаронами для гурманов

За уши не оттащишь: рецепт салата с макаронами для гурманов
Фото: pixabay.com
Поклонники итальянской пасты останутся довольны

Салат с макаронами и сыром оценит даже самый привередливый за столом гость. Именно эти ингредиенты делают блюдо сытным и универсальным. Оно может легко заменить полноценный ужин, а также составить компанию другим кушаньям на праздничном вечере. 

Для приготовления салата понадобятся 200 г макарон и 150 г "Пармезана". Кроме того, в составе блюда есть яблоко, консервированные ананасы (1 банка), 100 г грецких орехов и листья салата. 

Главный мучной ингредиент идет в салат в отварном виде. Эстетичнее, конечно, брать фигурные изделия. К примеру, напоминающие бантики фарфалле или похожие на лилии или колокольчики кампанелле. Сыр, яблоко и ананасы нарезаются кубиками, орехи измельчаются. Листья салата можно порезать или порвать. 

Все ингредиенты складываются в одну емкость и заправляются оригинальным соусом из сока половины лимона, 150 мл оливкового масла, 4-5 столовых ложек сметаны, трети чайной ложки горчицы, желтка вареного яйца и чайной ложки сахара. Все вышеперечисленное попросту перемешивается до однородной массы, в которую добавляются специи и прованские травы, пишет автор Яндекс Дзен канала "Алина Калинина Простые рецепты".

Ранее "Утро" поделилось рецептом лодочек из слоеного теста, от которых невозможно оторваться. 

Ксения АНДРЕЕВА

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