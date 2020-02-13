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Без майонеза: рецепт салата с оригинальной заправкой

Без майонеза: рецепт салата с оригинальной заправкой
Фото: pixabay.com
Блюдо состоит из минимума ингредиентов

В рецепте практически каждого салата встречается майонез. Однако вместе с дополнительным вкусом блюдо приобретает лишние калории.

Не слишком хорошую репутацию магазинному соусу создают добавки. Поэтому если есть возможность, то лучше готовить его дома из проверенных продуктов или вовсе отказаться от майонеза. 

Специально для тех, кто устал от вредной заправки, есть отличный рецепт пикантного салата. Готовится он элементарно, а на вкус – пальчики оближешь.

Ингредиенты для салата без майонеза: 

400 г филе сельди

2 крупные луковицы

морковь

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. уксуса 

2 ст. л. растительного масла

кунжут

специи (паприка, молотый черный перец, карри)

Пошаговый рецепт приготовления: 

1.Полукольца лука отправляем в глубокий салатник. Туда же идет пропущенная через крупную терку морковь. По желанию ее можно обжарить на растительном масле. Салат получится более сытным. А вот свежий овощ добавит блюду легкости. 

2.  В овощное ассорти добавим сельдь. Но сначала филе следует порезать на крупные кусочки. Содержимое салатника необходимо посыпать специями. Все ингредиенты перемешиваются. 

3.  Готовим заправку для салата. Для этого смешиваем соевый соус, уксус и растительное масло. Получившимся маринадом заливаем рыбно-овощное ассорти, добавляем кунжут и даем блюду настояться. Четырех часов будет достаточно. 

Оригинальный салат без майонеза готов. Он станет вкусным дополнением к картофелю в любом виде. Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" поделилось рецептом невероятно популярного в СССР салата. 

Ксения АНДРЕЕВА

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