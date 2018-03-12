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Show Must Go On обретет новую жизнь

В Москве покажут шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"  25 марта представит в Государственном Кремлевском дворце программу "Джексон & Хьюстон шоу. Show Must Go On". Солистами в ней выступят Белинда Дэвидс (США) и Дантанио (ЮАР), дирижер – Роберто Молинелли (Италия).

Легендарные шоу Майкла Джексона и Уитни Хьюстон забыть невозможно. В российской столице ему подарят новое звучание и новую жизнь.

Непревзойденный Дантанио и великолепная Белинда Дэвидс приедут в Россию впервые. Эти высокопрофессиональные артисты талантливо воплощают образы великих певцов, исполняя их песни в шоу по всему миру.

Белинда Дэвидс выступает на профессиональной сцене с 14 лет. Она  может петь в любом жанре, однако ее самый любимый  - R&B, а любимая певица – Уитни Хьюстон, которой она посвящает каждый свой концерт. Артистка прошла отбор среди 15 тысяч претенденток на место солистки в шоу "The Greatest Love of All – Whitney Houston Show", и тех пор она гастролирует по всему миру и дарит новую жизнь песням своего кумира.

Дантанио с детства обожает Майкла Джексона. Он начал петь и танцевать с 9 лет, его репертуар включал композиции в различных стилях и жанрах, сам сочинял песни, выступал в театре и выпустил два сольных альбома. Несколько лет назад он смог осуществить свою мечту и начал выступать в Michael Jackson HIStory show.

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" - один из лучших и наиболее востребованных оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах на родине и за рубежом. Оркестр одинаково успешно и высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров от классики до рока.  

Начало концерта "Джексон & Хьюстон шоу. Show Must Go On" в 18:00.

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