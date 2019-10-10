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Звезды хип-хопа помогут тяжелобольному ребенку

Звезды хип-хопа помогут тяжелобольному ребенку
Фото: пресс-служба
Благотворительный фонд "Линия жизни" и ресторанный дом "Булошная" представляют горячую американскую вечеринку с участием всемирно известного исполнителя Mic Crenshaw и знатока хип-хоп культуры Murray Forman

Она пройдет 13 октября с атмосферным погружением в мир американского хип-хопа: горячего драйва и ритмичного речитатива, приправленного электронным битом, сэмплами и музыкальным сопровождением в исполнении Michael (Mic) Crenshaw – лучшего хип-хоп исполнителя в Портленде по версии Willamette Week, поэта, культурного активиста и общественного деятеля.

Он соучредитель компании GlobalFam, превративший ее в успешный музыкальный лейбл, продакшн, промоушн, менеджмент артистов и образовательную компанию, которая занимается массовыми развлечениями в поддержку Social Justice Activism ("Активисты местной справедливости"). Выпустил множество сольных альбомов и участвовал во всех знаковых хип-хоп проектах Америки и Европы.

На свой кредит для Public Enemy открыл компании Immortal Technique, KRS-1, Mos Def and The Roots, организатор Afrikan Hiphop Caravan (Караван африканского хип-хопа). Гастролирует по всей Африке с коллективами африканского хип-хопа с артистами из ряда ведущих обучающих школ Portland Oregon Metro Area.

Перед началом концерта на сцену выйдет один из экспертов в области хип-хопа Murray Forman. Он пригласит зрителей в тур по американскому хип-хопу с остановками на главных событиях этого популярного музыкального жанра. Murray Forman – автор революционной книги "Hood Comes First: Race, Space and Place in Rap and Hip-Hop" ("Худ приходит первым: гонка, пространство и место в рэпе и хип-хопе").

Совместно с Mark Anthony Neal он выпустил книгу о хип-хопе "That’s the Joint!" ("Это совместное!"), издание по обучению хип-хопу "The Hip-Hop Studies Reader". А также является автором нашумевшей "One Night on TV is Worth Weeks at the Paramount: Popular Music on Early Television" ("Одна ночь на телевидении стоит недели: популярная музыка на раннем телевидении"). Первым получил стипендию хип-хопа Nasir Jones Hip-Hop Fellowship at the Hip-Hop Archive в Hutchins Center for African and African American Research, Harvard University (2015).

В этот же вечер шеф-повар ресторанного дома "Булошная" презентует зрителям "Блюдо вечера" и "Напиток вечера", созданные по оригинальным рецептам сегодняшней гастрономии и барной культуры США.

Вечер будет носить благотворительный характер. Все собранные средства американские гости жертвуют в российский благотворительный фонд "Линия жизни" на лечение годовалой тяжелобольной девочки. "Музыка, культура и благотворительность – понятия интернациональные. Когда эти три понятия объединяются, можно всем вместе творить добрые дела и получать от них огромное удовольствие!" – заявили американские гости.

Концерт пройдет по адресу: Москва, улица Житная, 10.

Начало – в 20.00.

Концерт состоится при поддержке посольства США в РФ. Организаторы мероприятия – фонд "Линия жизни" и ресторанный дом "Булошная". Технический партнер – компания ЮНВИС ПРО. 

Стоимость билета: 700 руб., для студентов – 500 рублей. Электронные билеты можно приобрести по ссылке: https://fond-liniya-zhizni.timepad.ru/event/1081007/. Каждый зритель, купивший билет, становится благотворителем и получает отличительный знак.

Заказать столик можно по телефону: +7 499 238‑30-10, +7 499 238‑11-07. 

Отдел информации
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