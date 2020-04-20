Канал "МХАТ говорит!" подготовил Пасхальную программу
Праздничная программа 19 апреля стартует с программы "Театр – детям" в 15:00. Актер МХАТ имени М. Горького Семен Шевелин прочтет сказку Ганса Христиана Андерсена "Дикие лебеди".
В16:00 состоятся "Пасхальные чтения". В день великого христианского праздника Пасхи у зрителей появится возможность отключиться от проблем и тревог, одолевающих нас, и погрузиться в атмосферу поэзии и смыслов. Артисты МХАТ имени М. Горького прочтут стихи выдающихся русских поэтов, посвященные Воскресению Христову. В поэтическом марафоне прозвучат произведения Михаила Лермонтова, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Константина Бальмонта, Ивана Бунина и многих других.
Позже, в программе "Читка ON-LINE", актеры МХАТ имени М. Горького представят пьесу "Петр и Феврония", по которой планируется спектакль в постановке Сергея Глазкова. Петр и Феврония Муромские – супруги, ярчайшие личности Святой Руси, своей жизнью отразившие ее духовные ценности и идеалы. В православной традиции эта пара святых покровительствует семье и браку. В день их памяти, 8 июля, отмечается всероссийский праздник – День семьи, любви и верности.
Что касается "Повести о Петре и Февронии" Ермолая-Еразма, лежащей в основе инсценировки, то это одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью, а на праведный путь его ведет любовь. Все образы "Повести" несут в себе скрытый сакральный смысл, много глубоких метафор заключено в этом таинственном тексте, и мы предлагаем зрителям вместе поразмышлять над ними.
МХАТ имени М. Горького надеется, что эта программа будет интересна как верующим людям, так и тем, кто ищет ответы на важные жизненные вопросы. Ведь еще Николай Гоголь писал, что театр – "это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра".
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