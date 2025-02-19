На Масленицу в Никола-Ленивце сгорят вращающиеся «Мельницы» Николая Полисского

В качестве материала использовали отработанное дерево и сено

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в парке сжигают многометровый арт-объект, над которым художники и строители трудятся несколько месяцев. Произведение искусства оживает и уничтожается в процессе горения на глазах у гостей Масленицы, превращая их в соавторов огненного перформанса.

"Жил на свете рыцарь бедный…", – так звучит тема Масленицы. В этом году впервые выбор арт-объекта продиктован не архитектурными, а литературными аллюзиями. В Никола-Ленивец прибудет легендарный странствующий рыцарь и станет главным героем перформанса. На Масленичной поляне при большом скоплении народа развернется художественная акция с элементами площадного театра: история последнего легендарного романтика и идеалиста, сражающегося с великанами во имя любви, красоты и искусства. В завершение рыцарю на помощь придет огонь, чтобы победить главного врага – Мельницы.

Автором объекта 2025 года стал основатель арт-парка Николай Полисский. "Мельницы" – это комплексное сооружение из 24 башен, центральная из которых достигает высоты 26 метров. В качестве материала использовали отработанное дерево – горбыль, паллеты, тонкомер – и сено.





Масленичный объект впервые находится в движении: на башнях размещены вращающиеся лопасти, которые оживают при помощи ветра. До сожжения под постройкой можно безопасно ходить и изучать ее внутреннее строение. "Мельницы" создавали 18 строителей в течение трех с половиной месяцев под руководством Константина Фоминова, местного жителя, коллеги Николая Полисского и автора объекта прошлого года – "Черной горы".

Особое внимание в этом году уделяется театральной составляющей праздника. Перформанс Олега Жуковского использует "Мельницы" как декорацию, которая в момент горения станет полноценным действующим лицом театрального действия.

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года – именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел.

В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию", "Вавилонскую башню" и "Черную гору". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь – мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь — символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.