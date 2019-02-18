Известный рэпер напился "до смерти"

Звезду "Версуса" приняли за мертвого, хотя на самом деле он просто был пьян

Сегодня, 18 февраля, ушел из жизни Саша Скул, написали многие СМИ, распространив тем самым не печальную, а ложную новость. Информацию о смерти музыканта опровергли его знакомые в Telegram, сообщив, что связались с ним. Оказалось, что рэпер попал под влияние зеленого змия.

"Дозвонились, и он просто бухой. Ну ладно, набухаться – маленькая смерть. Смерть эго", – цитирует пользователя Толк.



Несколько часов назад в паблике Скула в соцсети "ВКонтакте" появилась запись: "Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши".

Звезде "Версуса" 29 лет.