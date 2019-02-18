Известный рэпер напился "до смерти"

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Сегодня, 18 февраля, ушел из жизни Саша Скул, написали многие СМИ, распространив тем самым не печальную, а ложную новость. Информацию о смерти музыканта опровергли его знакомые в Telegram, сообщив, что связались с ним. Оказалось, что рэпер попал под влияние зеленого змия.
"Дозвонились, и он просто бухой. Ну ладно, набухаться – маленькая смерть. Смерть эго", – цитирует пользователя Толк.
Несколько часов назад в паблике Скула в соцсети "ВКонтакте" появилась запись: "Сегодня в 12:11 по мск остановило свой ход сердце Саши".
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