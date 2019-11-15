Рубашку экс-солистка группы "Блестящие" тоже стянула

Анна Семенович порадовала поклонников новым сексуальным снимком. На фото артистка позирует в постели в мужской рубашке, которую стянула с плеча. Также удается рассмотреть стройные ноги артистки.

Под пикантным снимком звезда обратилась к поклонникам. Анна Семенович хочет узнать, как зрители оценили ее новый клип "Секси бомбочка", который вышел на днях.

"Вы уже посмотрели мой новый клип? Моя "Секси бомбочка" вас покорила?" – цитирует звезду "Пятый канал".

В видео Семенович танцует в нарядах с большим декольте, что не могло не понравится подписчикам, однако некоторые из них считают, что звезда пошла неверной дорогой и выбрала себе не элегантный образ, а вульгарный.

"Еще от прошлой "Буси" отойти не успел, а тут сразу взрывной волной от термоядерной боеголовки накрыло", "Поднимает настроение и заряжает энергией", "Секс-бомба", "Такая страстная и сексуальная", "Грудь божественная", "С каждым годом образ скатывается до дешевой вульгарщины", – написали в Инстаграм Семенович.

Ранее Любовь Талкалина снялась в мини и показала роскошные ноги.