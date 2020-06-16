Little Big ответили на обвинения в воровстве песен

Little Big ответили на обвинения в воровстве песен
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Композиции группы очень похожи на песни 17-летней давности

Недавно в СМИ появилась информация, что российского претендента на участие в "Евровидении" обвинили в плагиате. Сообщалось, что даже написанная к конкурсу песня "Uno" была украдена у западных исполнителей. 

Блогер социальной сети Tik Tok выложила ролик, на котором сравнила отрывки из песен группы Little Big с треками американской The Black Eyed Peas. Так девушка нашла схожие мотивы конкурсной песни с композицией "My Humps", выпущенной западным коллективом 17 лет назад, указывает издание "Вечерняя Москва"

Аналогии блогер нашла и еще в двух песнях групп. 

Как сообщает РИА "Новости", участники группы Little Big давать комментарий по этому поводу отказались.

Композиция группы Little Big для "Евровидения" стала невероятно популярной. Официальный клип к песне "Uno" уже собрал более 118 млн просмотров. В Германии предрекали победу России на "Евровидении" в этом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс не состоялся. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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