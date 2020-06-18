Актриса выложила фото в купальнике

Марина Александрова после карантина решила наконец отметить лето как следует. Артистка отправилась первым делом на море.

На своей странице в соцсети она выложила фотографию в купальнике с мокрыми волосами, однако больше всего поклонников взбудоражили изменения в фигуре 37-летней актрисы. Стало заметно, что она немного округлилась.

Причиной таких изменений, судя по всему, стали набранные за время самоизоляции килограммы, что, впрочем, нисколько не мешает Марине. Многие отметили, что выглядит она превосходно. А из-за отсутствия макияжа некоторые в шутку упрекнули ее за 16-летний вид.

"Уже на море. Какая радость для всех!", " Красотка, очень молодо выглядите, как девочка!", "Марина, вы очень привлекательны и очень женственны", – отметили поклонники.

Марина Александрова известна зрителям по своей роли Екатерины в одноименной картине, а также принцессы Марии в сериале "Бедная Настя".

Актриса замужем режиссером Андреем Болтенко, воспитывает двоих детей.

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