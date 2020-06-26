"Правильно выбрала": блогер назвала замужество Асмус выгодным

"Правильно выбрала": блогер назвала замужество Асмус выгодным
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Текста" выглядит намного привлекательнее за счет Харламова, считает Миро

Для Кристины Асмус брак с Гариком Харламовым оказался выгодным. Актрису стали считать красивой только лишь в сравнении с мужем, поделилась мнением блогер Лена Миро.

Она считает, что Асмус – миловидная женщина, но не более. Секрет же ее привлекательности, о которой так часто пишут в комментариях к постам, в контрасте с Харламовым. По мнению самой Миро, черты лица актрисы аккуратные, но весьма распространенные.

Блогер написала: комик настолько непривлекателен, что просто худенькая девушка на его фоне будет смотреться великолепно. Лицо Харламова Миро сравнила с картофелиной.

По мнению блогера, ситуация напоминает общение с "подружкой-страшилкой", на фоне которой будет блистать каждая девушка, которую нельзя назвать уродливой.

"Кристина правильно выбрала мужа и теперь удачно с ним разведется",

написала Миро в блоге. Она заключила, что помимо алиментов актрисе также достанется слава красавицы.

Асмус и Харламов объявили о разводе 22 июня. По словам супругов, расставание будет мирным.

Карина СИРАЗОВА

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