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Для Кристины Асмус брак с Гариком Харламовым оказался выгодным. Актрису стали считать красивой только лишь в сравнении с мужем, поделилась мнением блогер Лена Миро.
Она считает, что Асмус – миловидная женщина, но не более. Секрет же ее привлекательности, о которой так часто пишут в комментариях к постам, в контрасте с Харламовым. По мнению самой Миро, черты лица актрисы аккуратные, но весьма распространенные.
Блогер написала: комик настолько непривлекателен, что просто худенькая девушка на его фоне будет смотреться великолепно. Лицо Харламова Миро сравнила с картофелиной.
По мнению блогера, ситуация напоминает общение с "подружкой-страшилкой", на фоне которой будет блистать каждая девушка, которую нельзя назвать уродливой.
"Кристина правильно выбрала мужа и теперь удачно с ним разведется",
– написала Миро в блоге. Она заключила, что помимо алиментов актрисе также достанется слава красавицы.
Асмус и Харламов объявили о разводе 22 июня. По словам супругов, расставание будет мирным.
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