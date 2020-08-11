Подозревают, что звезда специально придумала историю с травмами ради популярности

Во вторник, 11 августа, стало известно, что певица Валентина Легкоступова была найдена у себя дома с серьезной травмой головы и многочисленными кровоподтеками. Ее экстренно госпитализировали в одну из наркологических клиник. По некоторым данным, исполнительница хита "Ягода-малина" находится в коме.

По словам мужа артистки Юрия Фирсова, несколько дней назад певица поскользнулась и упала в ванной. Позже ее состояние резко ухудшилось. Однако его версия противоречит показаниям других свидетелей. На данный момент супруг знаменитости находится под подозрением.

Нашлись и те, кто обвинил Легкоступову в пиаре. Мол, этот инцидент был разыгран специально для того, чтобы напомнить о себе. Певица Ольга Зарубина встала на защиту коллеги по работе.

"Я не могу поверить, что произошла такая беда" – сказала она.

И добавила, что разругалась с теми, кто выдвинул версию о пиаре исполнительницы хита "Ягода-малина". Ольга отметила, что Валентина никогда бы не совершила такой грязный поступок.

Зарубина также сказала, что, если бы Легкоступовой был нужен пиар, она бы давно реализовала свой план. А сейчас с нею действительно произошла трагедия.

Ранее "Утро.ру" опубликовало новость о венчании Валентины Легкоступовой и Юрия Фирсова. Таинство состоялось в крымской деревне Грушевка.