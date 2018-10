Грузинский боксер избил тренера после поражения

Грузинский боксер Леван Шония проиграл бой болгарину Спасу Генову и не смог сдержать эмоций от досады.

Сразу после оглашения победителя спортсмен попытался наброситься на соперника, однако судья успел его остановить. Тренер Шония подошел к своему подопечному, чтобы успокоить его, однако неожиданно получил несколько ударов по голове. Разбушевавшегося боксера все же удалось успокоить.

🤯🤣 Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p