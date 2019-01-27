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Финал Гран-при Bellator расстроил наших болельщиков.
В поединке, который прошел в ночь на 27 января в американском городе Инглвуде (штат Калифорния), Федор Емельяненко на 35-й секунде проиграл нокаутом бойцу Райану Бейдеру. Американец продемонстрировал знаменитый левый хук.
JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
На фоне столь быстрого поражения Емельяненко экс– чемпион UFC Олег Тактаров выступил с довольно неожиданной версией. Он заявил, что российского спортсмена могли отравить перед схваткой.
"Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой",
– отметил Тактаров в своем Instagram.
Кроме того, он указал на присутствие в зале Эдгарда Запашного, "у которого тигры в цирке вялые", добавив в подписи к видео, что "иногда твоё окружение высасывает энергию". Впрочем, зрители так до конца и не поняли, каким образом Запашный мог повлиять на это поражение.
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