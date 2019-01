Финал Гран-при Bellator расстроил наших болельщиков.

В поединке, который прошел в ночь на 27 января в американском городе Инглвуде (штат Калифорния), Федор Емельяненко на 35-й секунде проиграл нокаутом бойцу Райану Бейдеру. Американец продемонстрировал знаменитый левый хук.

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh