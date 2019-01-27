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Тактаров: Емельяненко могли отравить перед боем с Бейдером

Федор Емельяненко. Фото: ТАСС
Бывший чемпион UFC нашел неожиданную причину поражения россиянина

Финал Гран-при Bellator расстроил наших болельщиков.

В поединке, который прошел в ночь на 27 января в американском городе Инглвуде (штат Калифорния), Федор Емельяненко на 35-й секунде проиграл нокаутом бойцу Райану Бейдеру. Американец продемонстрировал знаменитый левый хук.

На фоне столь быстрого поражения Емельяненко экс– чемпион UFC Олег Тактаров выступил с довольно неожиданной версией. Он заявил, что российского спортсмена могли отравить перед схваткой.

"Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжело больной, уставший человек, который был Вынужден идти на бой",

– отметил Тактаров в своем Instagram.

Кроме того, он указал на присутствие в зале Эдгарда Запашного, "у которого тигры в цирке вялые", добавив в подписи к видео, что "иногда твоё окружение высасывает энергию". Впрочем, зрители так до конца и не поняли, каким образом Запашный мог повлиять на это поражение.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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