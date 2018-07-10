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Маск провалил операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK press/Kim Shiflett
Подлодка оказалась бесполезна для эвакуации детей

Таиландские спасатели отказались использовать мини-субмарину, разработанную компанией Илона Маска, для эвакуации детской футбольной команды, оказавшейся в затопленной водой пещере. Об этом рассказал руководитель штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.

"Предоставленное им оборудование нецелесообразно для нашей миссии", – заявил он, добавив, что, несмотря на то, что оборудование "технологически сложное и продвинутое", для выполнения миссии оно не годится, пишет газета Khaosod.

Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter, что субмарина прошла испытание в третьей камере пещеры и останется там, чтобы "если она понадобится", помочь в проведении операции.

Он также спустился в пещеру, где проходили испытания подлодки, о чем опубликовал видео в Instagram.

Just got back from Cave 3

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)

Однако некоторые пользователи не поверили в чистоту намерений бизнесмена. Они обвинили его в пиаре за счет детей, из которых к моменту его приезда половина была уже спасена.



Вероника ПОДСТРЕХИНА
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