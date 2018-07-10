Маск провалил операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде
Таиландские спасатели отказались использовать мини-субмарину, разработанную компанией Илона Маска, для эвакуации детской футбольной команды, оказавшейся в затопленной водой пещере. Об этом рассказал руководитель штаба спасательной операции Наронгсак Осоттханакон.
"Предоставленное им оборудование нецелесообразно для нашей миссии", – заявил он, добавив, что, несмотря на то, что оборудование "технологически сложное и продвинутое", для выполнения миссии оно не годится, пишет газета Khaosod.
Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter, что субмарина прошла испытание в третьей камере пещеры и останется там, чтобы "если она понадобится", помочь в проведении операции.
Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT— Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.
Он также спустился в пещеру, где проходили испытания подлодки, о чем опубликовал видео в Instagram.
Однако некоторые пользователи не поверили в чистоту намерений бизнесмена. Они обвинили его в пиаре за счет детей, из которых к моменту его приезда половина была уже спасена.
elon musk tweeting about the cool submarine he’s building to rescue the kids while people are actually going into the cave and rescuing the kids, surely the most elon musk thing to happen— j.r. hennessy (@jrhennessy) 8 июля 2018 г.
Elon Musk is making a big show of reaching for his wallet after the bill has been paid.— John Levenstein (@johnlevenstein) 9 июля 2018 г.
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